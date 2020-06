Getuigen gezocht van mishandeling en beroving jongen

Later in het ziekenhuis blijkt het slachtoffer o.a. een hersenschudding, vele kneuzingen op het lichaam en een gebroken neus te hebben overgehouden aan de mishandeling.

Eenmaal in het park komen er nog twee jongens aanlopen, waarna het slachtoffer vervolgens meermaals wordt geschopt, geslagen en zelfs bespuugd. Daarbij worden zijn smartphone, portemonnee en jas (zwarte regenjack met capuchon en reflecterende naam Vaude op de borst) van hem afgenomen. Het slachtoffer weet in een onbewaakt moment van zijn belagers te vluchten, als er in het park een man met een zwarte hond aan komt lopen.

Vragen

Heb jij iets gezien? Of gehoord over deze brutale mishandeling en beroving? Of ben je / ken je de toevallige passant met de donkere hond?

Deel dit dan met de politie via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. Gezien het geweld dat gebruikt is kunnen we ons voorstellen dat je misschien liever anoniem informatie deelt. Ook dat kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.