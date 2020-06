Getuigen gezocht van overval pizzabezorger

Omschrijving

Rond 23.30 uur die woensdagavond arriveert het slachtoffer met zijn auto op de Max Guillaumestraat om de pizza te bezorgen. Daar wordt hij echter verrast door twee mannen die hem onder bedreiging van een wapen overvallen.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 2 juni vragen we de hulp van het publiek in dit onderzoek. Wie heeft meer informatie over de gezochte twee verdachten? Of de donkerkleurige auto waarin zij reden? Kijken dus naar de uitzending om 20.30 uur op NPO 1.