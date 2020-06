Brandstichting in Oud-Heusden

Laatste update: 08-06-2020 | 12:34 Zaaknummer: 2020077145 Datum delict: 10-04-2020 Plaats delict: Oud-Heusden

Op vrijdag 10 april worden de bewoners van een woning aan de Everardus van Gochstraat rond half drie ’s nachts ineens wakker van gebonk op de deur. Wat blijkt, het is de politie vanwege een autobrand. Ook de brandweer is er inmiddels bij. De auto brandt helemaal uit en er blijft maar weinig van over. De brandweer had de slangen nog niet opgeruimd of er bleek een tweede brand. Achter het huis van de bewoners, in de schuur.