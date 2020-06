Mysterieuze verdwijning en dood van Viktor Jajčanin

Viktor Jajčanin woonde al veertig jaar in Nederland toen hij eind 2016 begon aan een reis naar zijn geboorteland Kroatië. De toen 63-jarige Amsterdammer is voor het laatst gezien op 8 december 2016 in het dorp Dubravica. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor.

Omschrijving

In 2020 werd Jajčanins stoffelijk overschot gevonden in een septic tank in de plaats Pologi, op zo’n vijf minuten rijden van Dubravica. De Kroatische politie houdt rekening met een ongeluk, maar het is ook mogelijk dat Jajčanin slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Auto aangetroffen

Meneer Jajčanin vertrok op 7 december 2016 uit Amsterdam in zijn grijze Ford Focus stationwagen met kenteken 02-GZ-BH. Hij reed in één ruk door en was de volgende dag al in Kroatië. Op vrijdag 9 december 2016 werd Jajčanins auto onbeheerd aangetroffen in een berm in Pologi. De portieren van de Focus waren niet afgesloten en in de auto lagen Jajčanins bril en wat geld.

Mysterie

De Kroatische politie startte een onderzoek naar de vermissing en deed getuigenoproepen, maar het bleef een mysterie wat er met de 63-jarige Amsterdammer was gebeurd en waar hij was gebleven. Dat leidde er in Nederland toe dat Jajčanin werd opgenomen in de cold case kalender.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die meneer Jajčanin hebben gekend en met hem over diens reis hebben gesproken. Weet u iets over zijn redenen om naar Kroatië te gaan of heeft u een idee met wie Jajčanin daar contact kan hebben gehad? Meld het alstublieft. Ook als u informatie heeft over een mogelijk conflict dat hij had, in Kroatië of in Nederland, hoort de politie dat graag van u. En weet u of Jajčanin sinds zijn vertrek op 7 december 2016 nog op enige manier met iemand contact heeft gehad, geef dat dan alstublieft door aan de politie.

Wie heeft informatie die kan helpen in het onderzoek naar de verdwijning en dood van Viktor Jajčanin?

Wat kunt u doen?