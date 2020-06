Deze man heeft bij diverse horecazaken in Den Bosch en bij een in Maastricht geld uit de kluis gestolen.

Omschrijving

Vorig jaar sloop hij bij twee café's naar binnen en haalde geld uit de kluizen. Later bleek hij hetzelfde te hebben gedaan bij een café in Maatricht. We sluiten dan ook niet dat deze man nog steeds (landelijk) actief is. Hij staat duidelijk op de beelden.