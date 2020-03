Overval eetgelegenheid

Omschrijving

Vlak voor sluitingstijd kwam de overvaller de eetgelegenheid binnen. Getuigen zagen dat hij aan kwam rijden op een opvallende oranje kleurige damesfiets. Hij had zijn gezicht bedekt en liep naar de balie. Hier keek de man in de menu kaart maar toen een medewerkster zijn bestelling op wilde nemen bedreigde hij haar met een mes en eiste geld. Nadat de overvaller een klein geldbedrag ontvangen had verliet hij de eetgelegenheid.

De bewakingscamera in het bedrijf maakte opnames van de verdachte. Zijn gezicht was hierop niet te zien maar wel zijn signalement en kleding.

Herkent u deze man of heeft u informatie over deze overval? Bel dan met de tiplijn van de politie bereikbaar via 0800 - 6070.

Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.