Politie onderzoekt nep-webshops

Vragen

Weet u wie er achter mamex.eu zit of andere nep webshops? Geef dat dan door bij de tiplijn, of desnoods anoniem. Het cybercrimeteam wil van u dus concreet namen hebben op 0800-6070 of 0800-7000 van M. Bent u zelf slachtoffer doe dan een melding bv. via politie.nl.