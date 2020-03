Vrouw wordt voor duizenden euro's opgelicht via whatsapp

Op 14 januari werd een vrouw uit Eibergen via whatsapp opgelicht. De vrouw maakte enkele duizenden euro's over op een rekening. Het bedrag werd in Rotterdam door de man op de beelden opgenomen. Wie kent deze man?

Het slachtoffer ontving via whatsapp een bericht van iemand die zich voordeed als haar dochter. Via whatsapp vertelde 'de dochter' dat haar telefoon was kapot gegaan, waardoor ze een nieuw nummer had. Omdat haar telefoon kapot was, kon ze geen gebruik maken van haar bankapp en er moest een rekening betaald worden. Het slachtoffer maakte in goed vertrouwen het geld over naar het rekeningnummer dat ze gestuurd kreeg. Het geld kwam helaas nooit op de rekening van de dochter, maar van een onbekende persoon.

De man op de beelden heeft dezelfde dag bij een geldautomaat in Rotterdam het geld van de rekening opgenomen.