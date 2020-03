Bestuurder bestelbus gaat ervandoor na aanrijding in Zeist

Omschrijving

Op maandagavond 13 januari rond 19.30 uur rijdt een 36-jarige vrouw uit Utrecht met haar scooter over de Driebergseweg in Zeist, komende uit de richting van Driebergen en gaande in de richting van Zeist. Ter hoogte van de Bunsinglaan ziet een getuige dat een grijze bestelauto op de Driebergseweg voor het verkeerslicht staat om rechtdoor in de richting van Driebergen te rijden. De auto slaat bij groen licht voor rechtdoor echter rechtsaf de Bunsinglaan in, terwijl op dat moment de scooterrijdster vanuit de richting van Zeist rechtdoor door groen licht die kruising overrijdt. Zij komen met elkaar in botsing en de Utrechtse belandt op het wegdek. In plaats van te stoppen en het ernstig gewonde slachtoffer te hulp te komen, rijdt de bestuurder van de bestelbus door.

Omschrijving voertuig

Uit onderzoek van bewakingsbeelden in de omgeving blijkt dat de Renault was voorzien van stickers van het autoverhuurbedrijf SIXT en dat het voertuig gele kentekenplaten had. Uit contact met dat autoverhuurbedrijf blijkt dat zij echter geen Renault Traffics met de bestickering van SIXT in Nederland verhuren. Mogelijk dat de doorgereden bestelbus dus valselijk is voorzien van deze bestickering of dat de bestelbus uit een land met gele kentekenplaten komt.





Wie is getuige geweest van het ongeval?

Wie weet waar er een metallic grijze Renault Traffic met SIXT bestickering, een grote ronde rood/witte sticker op de linker achterdeur en gele kentekenplaten rondrijdt? Wie weet wie de bestelbus mogelijk heeft bestuurd? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).