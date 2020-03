BREUKELEN – Moord op Bas Vijzelaar, politie zoekt passanten

Het lichaam van de 33-jarige Bas Vijzelaar werd zaterdagavond 14 maart 2020 aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal in Breukelen. Vijzelaar is door geweld om het leven gekomen. In het onderzoek naar zijn dood, doet de politie een dringend beroep op passanten en bekenden.

Omschrijving

Op zaterdagochtend 14 maart zag een voorbijganger bloed, glas en een mobiele telefoon liggen op de Kanaaldijk Oost. Met behulp van een sonarboot en duikers heeft de politie Vijzelaars auto en lichaam onder het wateroppervlak aangetroffen.

Afspraak met onbekende

Bas Vijzelaar woonde samen met zijn partner in Zandvoort. Hij werkte voor een bedrijf dat handelde in exclusieve horloges. Voorafgaand aan zijn dood had hij vermoedelijk een afspraak met iemand van wie hij horloges ging kopen. Met wie en waar is onbekend. Het is ook onduidelijk waar hij om het leven is gebracht.

Dringend beroep op passanten

De aangetroffen auto betrof een zwarte Mercedes Benz S320CDI met kenteken 1-XRH-32. De auto is iets ten zuiden van de Breukelerbrug, ter hoogte van Nyenrode in het water beland. De politie doet een dringend beroep op mensen die denken dat ze Bas Vijzelaar – eventueel in gezelschap – of de auto tussen vrijdagavond 19.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur hebben gezien.

Schippers

Ook als u een schipper bent, bijvoorbeeld uit de beroepsvaart, die in dat tijdvak langs de bewuste plek is gevaren; neem alstublieft contact op. U bent mogelijk een belangrijke getuige.