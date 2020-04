Schietincident George Sliekerkade

Op woensdagavond 6 februari 2019 vond op de George Sliekerkade in Amsterdam-Oost een schietincident plaats. Hierbij raakte de toen 43-jarige oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui gewond. In het uitgebreide onderzoek naar de beschieting is onder andere informatie naar voren gekomen over twee verdachten, inclusief duidelijke compositietekeningen, hun vluchtroute en vluchtscooter. De politie spreekt graag mensen die mogelijk nog meer kunnen vertellen over deze zaak.

De verdachten zijn op dinsdag 21 april 2020 en donderdag 23 april aangehouden en betreffen een man van 19 jaar uit Amsterdam en een man van 22 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. In belang van het onderzoek kan op dit moment geen nadere informatie over de verdachten en/of hun mogelijke rol bij het schietincident worden gedeeld.

Omschrijving

Er kwamen die woensdagavond even na 23.30 uur bij de politie meerdere meldingen binnen dat buiten op de George Sliekerkade harde knallen waren gehoord en een man op straat lag te schreeuwen. Ter plaatse bleek deze man te zijn neergeschoten en hij werd direct naar een ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer betreft de toen 43-jarige oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui. Hij liep in zijn eentje op de George Sliekerkade toen er uit het niets een man op hem af kwam rennen en hem zonder iets te zeggen neerschoot. De schutter rende daarna weg over het voetgangersbruggetje naar de overzijde van de gracht. Aan de overzijde van de gracht, op de hoek van de Willy Mullenskade en de Maria Austriastraat, sprong hij achterop een gereedstaande motorscooter, waarna ze wegreden door de Maria Austriastraat, in de richting van de Diemerparklaan.

Vluchtroute

Met behulp van getuigen kon de verdere vermoedelijke vluchtroute van de daders worden gereconstrueerd. Vanaf de plaats delict aan de George Sliekerkade reden ze waarschijnlijk over het Westelijke Haveneiland en daarna verder een stuk via de S114. Toen zijn ze rechtsaf geslagen over de Schellingwouderbrug Amsterdam uit. Daarna kwamen ze op de Liergouw terecht.

Vluchtscooter

Op de Liergouw dumpten de daders vermoedelijk hun motorscooter, want die werd daar later in de buurt van de sloot teruggevonden. Het gaat om een Gilera type Runner. Die motorscooter was eerst rood van kleur, maar is zwart overgespoten. Ook had de motorscooter wat schade.

De motorscooter wordt uiteraard onderzocht op sporen. Hetzelfde geldt voor de kogelhulzen die op de plaats delict werden aangetroffen.

Verdachten: signalementen en compositietekeningen

Van de twee verdachten zijn, ook met behulp van getuigen, compositietekeningen gemaakt. Hun signalementen:

Verdachte 1:

- een vrij donkere huidskleur;

- een rond/bol gezicht;

- een normaal postuur;

- zo’n 1.70 à 1.75 meter lang.

Verdachte 2:

- een licht getinte huidskleur;

- een lang en smal gezicht;

- een slank postuur;

- vrij lang: 1.80 à 1.90 meter;

- opvallend lange benen.

Toedracht beschieting

Het slachtoffer gaf direct na het schietincident aan dat hij denkt dat hij door de schutters voor iemand anders is aangezien. Het onderzoeksteam heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de toedracht zou kunnen zijn geweest. Inmiddels houdt het onderzoeksteam er ook sterk rekening mee dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Het was op het tijdstip van de beschieting donker op straat en het slachtoffer had niet heel opvallende kleding aan: het zou heel goed kunnen dat de daders iemand anders voor zich dachten te hebben.

Informatie delen

Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar mensen die meer weten over dit schietincident. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident zelf, maar dit nog niet bij de politie gemeld? Of heeft u de daders gezicht tijdens hun vlucht of bij het dumpen van de motorscooter? Heeft u andere informatie over deze zaak, bijvoorbeeld over de toedracht? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.