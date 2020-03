Woningoverval Kornoeljelaan Gouda

Op maandag 13 januari rond 18.00 uur heeft er in een woning aan de Kornoeljelaan in Gouda een woningoverval plaats gevonden, door twee mannen.

Omschrijving

Een van de mannen deed zich voor als pakketbezroger. Het slachtoffer werkt op de Haagse Markt in Den Haag. Het slachtoffer is zeer hardhandig door de twee mannen naar de grond gewerkt en vastgebonden. Daarbij werd het slachtoffer ook nog eens bedreigd met een vuurwapen. De daders vroegen aan het slachtoffer naar "lijs". Dit woord wordt gebruikt op de markt als benaming voor de dagopbrengst of omzet voor de markt. De mannen hebben de dagopbrengst weten te vinden en hebben ook de inhoud van de portemonnee meegenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de auto waarmee de verdachten wegreden, een Citroen Cactus.