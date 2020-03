Zwaar vuurwerk door brievenbussen Leiden

Omschrijving

Het vuurwerk ontploft dan ook vlakbij de slapende bewoners. De ontploffing veroorzaakt behoorlijke schade aan de woning. Op zondag 26 januari rond 05.40 uur wordt er door de brievenbus van een woning aan de Johannes Verhulsstraat in Leiden een brandend zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. De ontploffing veroorzaakt behoorlijke schade aan de woning. Er worden camerabeelden getoond van de ontploffing in Paul Krugerstraat. Verder tonen we foto´s van de schade in de Johannes Verhulsstraat.