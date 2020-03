Diefstal portemonnee en pinnen Voorschoten

Bij een bakker wordt de vrouw voorgelaten door een onbekende vrouw. Zeer vermoedelijk heeft deze vrouw de pincode van de bejaarde mevrouw afgekeken. Als de vrouw naar huis loopt wordt zij op de Professor Boerhaaveweg aangesprokendoor twee mannen die haar de weg vragen. Mogelijk is toen haar portemonnee uit haar rollator weggenomen. Nadat het slachtoffer haar internetbankieren checkt blijkt er 750 euro te zijn gepind op de Schoolstraat in Voorschoten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die met de gestolen pinpas geld heeft opgenomen.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.