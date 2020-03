Wie herkent overvallers supermarkt Korenbloem?

Omschrijving

Terwijl het slachtoffer het geld uit de kassa haalde werd er steeds met het mes voor zijn neus heen en weer bewogen. Met een onbekend geldbedrag vandoor en lieten de winkelmedewerker geschrokken, maar ongedeerd achter.



Signalementen

Dader 1 is een jongeman die goed Nederlands sprak. Hij droeg een bivakmuts of sjaal voor zijn mond en een zwarte jas en hij had een mes bij zich en draagt een Para Jumper jack en een joggingbroek/sportbroek van het merk Puma, en opvallende kobaltkleurige werkhandschoenen van het merk en type Glove on Touch Pro met elastisch manchet.

De tweede dader had ook een zwarte jas aan en droeg een zogenaamd Vendetta-masker. Hij had een vuurwapen bij zich.

Wie heeft er info?

Wie herkent de mannen op de beelden., misschien aan de kleding, de handschoenen? Ze gingen er van door in de richting van de Zonnebloemstraat. Tip via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.