Bedrijfsinbraak in Etten-Leur

Het is maandag 21 oktober, tegen ’s zes uur ’s ochtends. Op bedrijventerrein Vosdonk-Zuid in Etten-Leur is het dan nog erg rustig. Op een enkele auto na. Maar een van deze auto's komt niet toevallig voorbij rijden. Hij lijkt wat te zoeken en draait dan het parkeerterrein op van een groothandel in gereedschappen.

Omschrijving

Hij ramt ineens het raam eruit. Eerst gaan de nodige spullen linea recta vanachter het raam meteen de auto in. Dan klautert hij door het gat naar binnen. Daar graait hij gereedschap uit de stelling, alles gaat naar buiten. Buiten is goed te zien hoeveel spullen hij naar buiten gooit om vervolgens alles in de achterbak te proppen. En het is echt proppen want er zit zoveel in dat de klep niet in een keer dicht gaat. En dan is het wegwezen met alle spullen.