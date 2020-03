Diefstal dagopbrengst Roosendaal

Laatste update: 30-03-2020 | 10:40 Zaaknummer: 2019255062 Datum delict: 24-10-2019 Plaats delict: Roosendaal

Het is donderdag 24 oktober. Het gaat om deze twee mannen, van mogelijk Oost-Europese afkomst. Op het eerste gezicht gewone klanten. En lijken ze niet eens bij elkaar te horen. Maar dan zien we dat een van hen een praatje begint met de winkel medewerkster. Hij is op zoek naar een leuke liefdeskaart, zo zegt hij. De medewerkster helpt hem zo goed ze kan en dat is het moment dat zijn kompaan z’n kans grijpt.