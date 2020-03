Oplichter actief in Breda

Omschrijving

Bij de slachtoffers werd aangebeld om een cadeau van een internetbedrijf af te geven. Om dat cadeau te krijgen moest wel één euro overgemaakt door de bankpas op de telefoon van de oplichter te leggen en daarop de pincode in te toetsen. Hierbij verwisselde de dader de pas voor een ander exemplaar. Zo had hij alles wat hij nodig had om geld op te nemen, de bankpas inclusief de pincode. We hebben camerabeelden van de drie mannen die pinnen met de gestolen bankpassen.