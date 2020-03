Een ontvoering in Oss

Omschrijving

Hij moet op de laadvloer op zijn buik gaan liggen met zijn gezicht naar beneden. Ongeveer een kwartier hebben de daders met de man rondgereden, voordat ze hem in de Philips de Goedestraat weer lieten gaan. Zijn portemonnee kreeg hij terug, maar wel zonder pinpas. Later is er inderdaad geld van zijn rekening gehaald bij een pinautomaat op de Vierhoeksingel. De fiets van het slachtoffer is nooit meer teruggevonden, waarschijnlijk is die gestolen.

Op zondag 14 april 2019 vond er een woningoverval in Uden plaats. Drie mannen overvallen rond 23.00 uur een echtpaar. Wij denken dat deze zaken door dezelfde dadergroep is gepleegd.