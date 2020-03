Serie-inbreker Westelijke Mijnstreek gezocht

Laatste update: 06-03-2020 | 11:52 Datum delict: 14-10-2019 Plaats delict: Westelijke Mijnstreek

In de periode van september en oktober 2019 vonden er diverse woninginbraken en pogingen daartoe plaats in de regio Westelijke Mijnstreek. De politie vermoedt dat voor deze inbraken in onder andere Elsloo, Stein en Sittard één en dezelfde persoon verantwoordelijk is. Door bewakingsbeelden van de verdachte vrij te geven, hoopt de politie op tips over zijn identiteit en verblijfplaats.