Wie herkent deze inbreker in Roermond? Laatste update: 11-03-2020 | 16:36 Datum delict: 18-02-2020 Plaats delict: Roermond Dinsdagmiddag 18 februari vindt er in Roermond op klaarlichte dag een brutale inbraak plaats. Rond 15.30 uur in de middag breekt de nog onbekende verdachte in een woning aan de Roerzicht in. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Wat hij echter niet weet is dat hij op camerabeelden is vastgelegd. In de hoop meer informatie te verkrijgen over de identiteit van de verdachte, worden deze beelden nu vrijgegeven.



Signalement

De verdachte droeg een groene broek en trui met daaroverheen een donkere gewatteerde jas en een pet. Zijn schoenen hebben een witte zool en zijn voorzien van witte details.

Vragen Kijkt u goed naar de verdachte. Herkent u hem? Of heeft u meer informatie over de inbraak? Deel dit dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Video