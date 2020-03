Wie herkent woninginbrekers Difoehof Capelle aan den IJssel?

Een vrouw op vakantie in China krijgt op 16 januari een onaangename verrassing. Op haar telefoon, die verbonden is met een camera in haar huis aan de Difoehof in Capelle aan den IJssel, ziet zij rond 05.30 uur (Nederlandse tijd) dat twee inbrekers in haar huis zijn.

Omschrijving

De gealarmeerde politie komt helaas te laat. De mannen zijn al verdwenen. Zij hebben het hele huis doorzocht en spullen van de bewoonster meegenomen.

Dankzij de camera zijn er beelden van de inbrekers. Goed is te zien hoe verrast zij zijn dat er een camera hangt. De dader met de lichte jas en het baardje draagt een opvallende pet met een slang er op. De dader met de donkerdere jas verbergt zijn gezicht met zijn hand.

De politie zoekt meer informatie over deze inbrekers. Herkent u een van de daders, of was u op 16 januari rond het tijdstip van de inbraak in de buurt van de Difoehof een heeft u iets gezien wat mogelijk met deze inbraak te maken heeft? Aarzel dan niet en meld het via onderstaand tipformulier of bel de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.