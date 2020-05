Diefstal bankpas en pinnen

Omschrijving

Uit de bewakingsbeelden van de geldautomaten waar in Mijdrecht bij is gepind, blijkt dat het op 2 oktober en 5 november om dezelfde verdachte gaat. Het slachtoffer heeft de pinbeelden bekeken, maar hij herkent de man op de beelden niet.

Op de bewakingsbeelden komt de verdachte jammer genoeg slecht in beeld omdat hij een capuchon over zijn hoofd heeft en zijn gezicht op zijn ogen na helemaal afgedekt is. Wij hopen dat mensen de blanke verdachte toch herkennen aan de combinatie van zijn postuur, de donkere jas, grijze hoodie en ogenschijnlijk rechthoekige grijze sjaal of doek, die hij voor zijn gezicht heeft. Het is dus goed mogelijk dat hij uit de wijde omgeving van Vinkeveen / Mijdrecht komt of daar werkt.