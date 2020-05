Woningoverval Joke Smitstraat Leiden

Op maandag 2 maart rond 23.40 uur heeft er een woningoverval plaats gevonden in de Joke Smitstraat in Den Haag.

De bewoners een ouder echtpaar werd door de mogelijk vier jonge overvallers hun woning naar binnen geduwd. Een van de bewoners werd daarbij bedreigd met een mes. Nadat de andere bewoner het op een gillen zet vluchten de verdachten weg in de richting van de Mina Krusemanstraat. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.