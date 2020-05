Groot bedrag weggenomen bij pinautomaat Rijswijk

Omschrijving

Omdat zij dacht dat het pinnen niet gelukt was is zij weggegaan. Later kwam ze er achter dat er toch 600 euro van haar rekening af was. Het pinnen bleek wel gelukt alleen had ze dus het geld niet meegenomen. Uit de camerabeelden van de Albert Heijn blijkt dat een onbekende vrouw de 600 Euro uit de automaat heeft meegenomen vlak nadat de aangeefster was weggelopen. In de uitzending worden de camerabeelden van de vrouw geblurd met de vraag of de vrouw zich vrijwillig wil melden.