Woninginbraak Gouda Laatste update: 12-05-2020 | 11:31 Zaaknummer: 2020107116 Datum delict: 17-04-2020 Plaats delict: Gouda Op vrijdag 17 april 2020 omstreeks 03:00 uur, is er ingebroken in een appartementencomplex aan de Johan den Haenstraat in Gouda. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving De 69-jarige bewoonster werd wakker van drie personen die met bivakmutsen en zaklampen in haar slaapkamer stonden. Allen waren donker gekleed. Één van de personen vroeg de bewoonster mee te lopen naar de woonkamer. Daar aangekomen werd haar gouden ketting van haar nek getrokken en verlieten de drie personen de woning via een raam naar de straatzijde. In de uitzending een getuigenoproep.

Vragen Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u conact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.