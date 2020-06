Kostbaar servies en sieraden gestolen in Goes

De politie is op zoek naar twee vrouwen die mogelijk betrokken zijn geweest bij een woninginbraak in Goes. De ‘dames’, gekleed in blauwe en oranje jurken, staan op camerabeelden van het appartementencomplex waar werd ingebroken.

Omschrijving

Tegen 12 uur ’s middags, op zaterdag 17 augustus 2019, arriveren de twee bij de ingang van een appartementencomplex aan het Anna Paulownaplein in Goes. Even later voegt zich een man bij hen. Ze komen het gebouw binnen door de centrale toegangsdeur van het complex.

In één van de appartementen breekt het drietal in. De 89-jarige bewoner is op dat moment niet thuis. De drie doorzoeken de woning en laten een flinke rommel achter. Ze nemen een compleet servies mee en wat kostbare sieraden. Als de bewoner later thuis komt schrikt hij zich een ongeluk. Hij is niet de enige die onder de indruk is. Bij de andere bewoners van het complex zit de schrik er ook behoorlijk in.

Aanhouding mannelijke verdachte

De politie stelt een onderzoek in naar deze inbraak. Er worden onder meer camerabeelden bekeken die zijn gemaakt in de centrale toegangshal van het appartementencomplex. In februari hebben de rechercheurs die de zaak onderzoeken beet. In Ede wordt een 20-jarige inwoner van die plaats aangehouden. Omdat hij al bekend is bij de politie is staat hij niet op de hier getoonde beelden.

Herkent u de vrouwen?

De identiteit van de twee vrouwen die in zijn gezelschap waren is echter nog niet bekend. Weet u wie het zijn? Bent u misschien ook slachtoffer geworden van hun inbrekerspraktijken, of hebt u verdere informatie die de politie kan helpen om deze zaak op te lossen? Vul dan het tipformulier op deze pagina in of bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan ook. Doe dit telefonisch via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.