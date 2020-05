Poging inbraak seniorencomplex Waalre

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een poging woninginbraak, gepleegd op op zondag 29 maart 2020 tussen 15:30 uur en 15:50 uur. Dit is gebeurt bij een woning van een seniorencomplex, gelegen aan de Irenelaan te Waalre. De bewoner was op het moment van de inbraak in het complex en heeft de man overlopen.

Op zondag 29 maart 2020, omstreeks 15.30 uur bevond een bewoner zich in de algemene ruimte van het seniorencomplex. Ineens zag de bewoner een voor hem onbekende man in de ruimte lopen. De bewoner had aan de man gevraagd wat hij hier deed en vervolgens is de man zonder iets te zeggen weer vertrokken. Op deze camerabeelden van het complex is te zien dat er een onbekende man rond het gebouw liep, aan de ramen voelde en dan uiteindelijk met zijn achterwerk een raam induwde en door dat raam naar binnen stapte. De man heeft geen buit gemaakt doordat hij betrapt was door een bewoner.

Vragen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via het landelijke politienummer 0900-8844 of de opsporingstiplijn 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.