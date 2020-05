Bedreiging met een pistool

Omschrijving

Er is onenigheid. En dan gebeurt er dit. Let op de donkere man in het lichtkleurige trainingspak met de donkere jas. Hij pakt een pistool uit zijn nektasje en richt het op het hoofd van EEN van de voorbijgangers. Dan loopt hij weer terug, draait zich om, en richt nog een keer het pistool. Het is duidelijk dat de politie op zoek is naar deze man. Hij is donker, draagt hier een lichtkleurig trainingspak, donkere jas en witte sneakers. Wie herkent hem?