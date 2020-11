Dodelijke aanrijding paard

Laatste update: 25-11-2020 | 15:26 Zaaknummer: 2020373936 Datum delict: 16-11-2020 Plaats delict: Kedichem

Op maandagmiddag 16 november wordt rond kwart over drie op de Nieuweweg in Kedichem een paard door een wit voertuig aangereden. Het paard en de amazone die haar berijdt, komen ten val. De bestuurder van het witte voertuig stopt iets verderop, maar rijdt vervolgens verder in de richting van Leerdam zonder zich om de amazone of het paard te bekommeren. De amazone blijft ongedeerd, maar het linker achterbeen van het paard blijkt te zijn verbrijzeld. Gezien het zeer ernstige letsel moet een dierenarts haar daar ter plaatse in laten slapen. De auto die door was gereden is een witte kleine bestelauto met getinte achterramen of een witte auto met getinte achterramen. Het voertuig moet schade aan de linker voorzijde hebben. De bestuurder reed die maandag rond kwart over drie vanuit de richting van Arkel over de Nieuweweg in de richting van Leerdam. De politie heeft al meerdere tips gehad over witte auto’s met schade, maar tot op heden zat daar niet het voertuig bij dat bij de aanrijding was betrokken.