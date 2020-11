Gewapende overval op supermarkt

Op zaterdagavond 31 oktober is tegen 19.40 uur een winkel aan de Parallelweg in Soest overvallen. Drie jongemannen bedreigden het personeel, deden een greep uit de schappen en gingen er daarna vandoor. De politie is op zoek naar meer informatie en vraagt getuigen zich te melden.

Omschrijving

Op zaterdagavond 31 oktober zijn meerdere personeelsleden aan het werk in een supermarkt aan de Parallelweg in Soest. Tegen tien over half acht komen drie jongens de winkel binnen. Alle drie hebben zij bivakmutsen op, een capuchon over hun hoofd en zij zijn bewapend met een slag- en een steekwapen. Zij bedreigen het personeel en willen geld zien. Als zij dat kennelijk niet vlug genoeg krijgen, grissen zij goederen uit een stelling en laden die een grote, rode 'big shopper'. Daarna rennen zij rechtsaf de winkel uit. Een getuige ziet dat zij in de richting van de Dalweg wegrennen en verderop op een scooter springen en ervandoor gaan.

Volgens meerdere winkelmedewerkers zijn de overvallers jongens van 16 a 17 jaar, allen met donkere kleding met capuchons over hun hoofd en allen met bivakmutsen op. Zij zijn vermoedelijk met zijn drieën op een scooter gevlucht, maar dat is niet zeker. Mogelijk is het iemand opgevallen dat rond het tijdstip van de overval, zaterdagavond 31 oktober rond 19.40 uur, één of meer jongens met donkere kleding en een grote rode bigshopper-tas op een scooter reden in de omgeving van de Parallelweg / Dalweg.

Wie is getuige geweest van de overval en/of de vlucht van de overvallers?

Neem dan contact op met de politie. Heeft u een vermoeden wie er betrokken is geweest bij deze overval? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. U kunt uw tips ook anoniem doorgeven via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.