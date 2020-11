Voetbalhooligans roepen discriminerende en bedreigende teksten

Omschrijving

In de avond van 4 maart speelt Ajax een wedstrijd tegen FC Utrecht in de galgennwaard. Aan het begin van de avond arriveert de bus met de Ajax-selectie op het Herculesplein. Om de bezoekers op afstand te houden van de spelers, staan er hekken bij de bus. De meeste mensen in het publiek gedragen zich netjes. Een kleine club voetbalhooligans vormt de uitzondering. Zij roepen discriminnerennde en agressieve teksten naar de spelers van Ajax. Onder andere de term Joden wordt op verschillennde manieren discriminerend, beledigend en opruiend gebruikt.



De volgende dag wordt er aangifte gedaan tegen de groep, vanwege de antisemitische en beledigende teksten. Die kunnen aanzetten tot haad en geweld naar Joden. De politie doet onderzoek en ziet op bewakingsbeelden in ieder geval 13 verdachten die de discriminerende teksten gebruiken. De recherche heeft de identiteit van twee verdachten kunnnen achterhalen, maar is nu nog op zoek naar de 11 andere verdachten op de beelden.

Dit gedrag wordt, ook bij voetbal, niet geaccepteerd. Er worden al jarenlang maatregelen genomen om dit te stoppen. Er is nu nog maar één manier om deze verdachten te kunnen vervolgen en dat is het tonen van hun foto’s.

De gezochte personen zijn waarschijnlijk allemaal meerderjarig, maar het valt niet uit te sluiten dat enkele van hen toch minderjarig zijn. Daarom hebben we besloten om hen alle elf vandaag gedeeltelijk geblurd te tonen. Worden zij niet op basis van de geblurde beelden herkend, of melden zij zich niet zelf bij de politie, dan zullen de ongeblurde (dus herkenbare) beelden van hen in Bureau Hengeveld van 11 november worden getoond.

Wie weet wie deze verdachten mogelijk zijn of herkent zichzelf in de getoonde beelden?

Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Als u anoniem uw tip wilt doorgeven, kan dat via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.