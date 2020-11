Vuurwerk door brievenbus Achterberg

Laatste update: 24-11-2020 | 13:35 Zaaknummer: 2020363543 Datum delict: 08-11-2020 Plaats delict: Achterberg

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 08 november wordt rond 02.05 uur een zwaar stuk vuurwerk door de brievenbus van een woning aan De Weide in Achterberg (Rhenen) gegooid. De bewoners schrikken en denken dat de CV-ketel of de meterkast is ontploft. De woning loopt zware schade op, de bewoonster verwondt haar voet aan de glasscherven en haar zoon loopt een verwonding aan zijn knie op. Een paar dagen later, in de nacht van vrijdag 13 november op zaterdag 14 november rond 03.00 uur, wordt weer bij een woning aan De Weide zwaar vuurwerk een andere woning in gegooid. De schade aan het huis is flink, maar wonder boven wonder raakt er niemand gewond. De bewoners van beide woningen hebben geen idee wie het op hen gemunt heeft en waarom. Of de explosies in Achterberg zijn veroorzaakt door dezelfde dader(s), is onbekend. De politie sluit dat niet uit.