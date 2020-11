Zes berovingen na date

De zes straatroven vonden plaats in de periode van 22 t/m oktober in het parkje tussen de Perudreef en de Vecht. Ze verliepen bijna allemaal op dezelfde manier. Via een datingapp legden de daders contact en spraken met de slachtoffers af in het parkje. De slachtoffers werden vervolgens ingesloten door de jongens, mishandeld en beroofd van hun pinpas en code. Daarmee gingen de jongens geld pinnen.

Omschrijving

Gepakt

De laatste straatroof was donderdag 28 oktober. Die verloopt niet zoals de daders hadden gehoopt. Weer spreken ze af met een man via een datingapp. In het parkje vallen ze hem met z'n drieën aan. Maar dit slachtoffer weet stevig van zich af te slaan, waardoor twee straatrovers het op een lopen zetten. Het lukt de man om de derde straatrover onder controle te houden. Agenten nemen de jongen even later over. Hij is 16 jaar en komt uit Utrecht. Kort daarna worden in de omgeving de twee andere straatrovers aangehouden, jongemannen van 18 en 19 jaar uit Utrecht. Verder onderzoek leidde naar de aanhouding van een vierde verdachte: een 20-jarige man uit Utrecht.

Aangifte doen

De recherche is meteen aan de slag gegaan en uit het onderzoek blijkt dat er zeker zes slachtoffers moeten zijn. Van vier zijn aangiften bekend, maar van twee niet. De politie roept deze mannen op zich ook te melden en aangifte te doen. Het gaat dus om straatroven in de periode van 22 t/m 28 oktober in het parkje aan de Perudreef in Utrecht Overvecht. Het parkje grenst aan de Vecht

Tiplijn

Bent u eind oktober slachtoffer geworden van een straatroof in het parkje en heeft u dat nog niet gemeld? Doe dat dan alsnog. Bel de tiplijn; 0800 - 6070, of bel 'Team Roze in Blauw': 088-1691234.