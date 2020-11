Wie herkent vier verdachten van mishandeling en poging straatroof?

Een 17-jarige jongen zit met een paar vrienden op een bankje bij de skatebaan aan de Weesperzijde ter hoogte van de Omval. Hij ziet en hoort dat er even verderop iets gaande is en ziet dat er een meisje bij betrokken is. Hij loopt er naar toe om te kijken wat er aan de hand is en of hij haar moet helpen.

Vragen

Het rechercheteam wil weten wie voor de verdachten zijn die bij de mishandeling en poging straaroof betrokken zijn. Kent of herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.