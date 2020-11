Brute mishandeling nachtvissers in Hilvarenbeek

Twee nachtvissers worden met een kapotte fles zwaar toegetakeld bij het Victoriameer in de Beekse Bergen. We zijn op zoek naar de daders, twee jongemannen die in het gezelschap waren van twee jonge vrouwen en zich verplaatsten in een bootje.

Omschrijving

Enkele vrienden gaan op vrijdagmiddag 21 augustus 2020 vissen bij de vijver in de Beekse Bergen. Het zogenoemde Victoriameer grenst aan het Wilhelminakanaal en staat daar mee in verbinding. Ze verblijven de hele avond en nacht bij hun visstek. Tegen half één ligt iedereen in zijn tent. Ruim een uur later worden ze wakker van gerommel buiten. Er blijkt een bootje aangekomen te zijn met daarin twee jonge vrouwen en twee jongemannen.

De twee net gearriveerde jongemannen vallen de vissers op brute wijze aan en steken hen met een fles of iets dergelijks. De slachtoffers lopen diepe steekwonden op de één boven de borst en de ander in de schouder en rug. De verwondingen moeten in het ziekenhuis gehecht worden, het is echt een wonder dat er geen vitale delen werden geraakt. Het viertal slaat na de mishandeling in hun bootje op de vlucht.

Signalementen

Het zou gaan om twee circa 20-jarige blanke mannen. De één heeft lichtblond, opgeschoren haar met een spitse kin. Hij droeg een wit shirt. De andere jongen heeft een gezet postuur. Hij heeft bruin haar en droeg die nacht een korte zwarte broek. Ook de vrouwen zijn circa 20 jaar oud. Ze hadden beiden blond jaar, de ene lang, de ander half lang haar. Ze spraken allemaal gewoon Nederlands. De politie roept deze meiden nadrukkelijk op om zich te melden. Ze waren getuige van het geweld.