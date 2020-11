Diefstal pallets frisdrank in Gilze

Omschrijving

Een van de twee daders, een gezette man, wordt vier dagen voor de diefstal voor het eerst op camera vastgelegd. Hij komt dan aan met zijn witte Mercedes Sprinter. Met een smoesje loopt hij naar binnen, mogelijk om de boel te verkennen. Bij de daadwerkelijke diefstal is die gezette man er weer bij met zijn bus. Hij blijft dan in het voertuig zitten, terwijl zijn compagnon in enkele minuten de enorme partij blikjes in de bus laadt. Daarna rijden ze weg.