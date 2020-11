Pinnen met gestolen pas in Rijen en Goirle

Omschrijving

Twee mannen die opvallend veel op elkaar lijken staan in de buurt. En het slachtoffer ziet ook een oma met een meisje van een jaar of 10 vlakbij staan. Het meisje zegt dat deze automaat ook “papa’s pasje heeft ingeslikt’. Ineens staat ook een van de twee op elkaar lijkende mannen dichtbij. Of de automaat alweer een pasje heeft ingeslikt, vraagt hij. De vrouw is zo van haar à propos dat ze niet ziet wat hij doet. En weg is haar pasje. Eerst denkt de vrouw echt nog dat de automaat haar pasje heeft ingeslikt. Maar al snel realiseert ze zich toch dat ze is bestolen. Ze belt meteen de bank en blokkeert haar pas. Te laat om te voorkomen dat de man pint met haar pas.

Binnen een paar uur was het weer raak. Dezelfde man, op vrijwel dezelfde manier. Maar dan een paar kilometer verderop. In Goirle om precies te zijn. Zo’n twee uur later proberen ze het opnieuw, in de Thomas van Diessenstraat. Nu is het slachtoffer een man van 80. Druk pratend probeert de eerdere dief ook nu de bejaarde man af te leiden. Die is er helemaal niet van gediend, maar kan weinig inbrengen tegen de man. Die denkt dat zijn pas door de automaat is ingeslikt. Maar niets is minder waar dus.