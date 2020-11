Whatsapp fraude

Omschrijving

Iemand liet zijn telefoonnummer online achter om iets te kunnen verkopen. Kort daarop werd het slachtoffer via Whatsapp benaderd door een zogenaamd koper. Je gelooft het bijna niet, maar die vroeg of het slachtoffer eerst 10 cent wilde overmaken, omdat de zogenaamde koper al eens opgelicht was. Via een nep-tikkie wist de dader zo bankgegevens binnen te krijgen en werd er geld van haar rekening overgeboekt. Wij tonen de man die geld van de andere rekening staat op te nemen. Wie kent hem?