Wie kent deze man? Mogelijk betrokken bij drugszaak

Laatste update: 09-11-2020 | 08:49 Zaaknummer: 2020148602 Datum delict: 11-06-2020 Plaats delict: Tilburg

In juni van dit jaar heeft de politie in Tilburg een flinke hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. En dan gaat het om hennep en plakken hasj. Het onderzoek rondom die inbeslagname loopt nog steeds. De politie denk dat de man op deze beelden bij die gevonden drugs betrokken is.