Getuigen steekpartij Salamanderveen gezocht

Omschrijving

In de nacht van donderdag op vrijdag, net voor middernacht, melden buurtbewoners van de Salamanderveen dat er een gewonde man op straat ligt die om hulp roept. Agenten die enkele minuten later ter plaatse komen, ontdekken dat de man een flinke steekwond heeft. Het slachtoffer, een 25-jarige man uit het Belgische Diepenbeek, wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij moet daar meerdere keren geopereerd worden. Het gaat nu langzaam beter met hem.

Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk een ruzie plaatsvond voorafgaand aan de steekpartij. De politie zoekt getuigen en camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is wat met dit incident te maken heeft. Kunt u ons helpen? Meld dit dan via het tipformulier op deze pagina of via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan ook: Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.