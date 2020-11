Woninginbraak Gouda

Op woensdag 11 maart werd er rond 04.15 uur ingebroken in een woning aan de Cappenerhof in Gouda.

De slachtoffers werden wakker door bonkend geluid. Nadat de bewoners hard geluid maakten renden de inbrekers weg. Uit onderzoek bleek dat het hek was opengebroken en dat de cilinder van de toegangsdeur was verwijderd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee inbrekers.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.