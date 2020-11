Aantreffen handgranaat Voorburg

Omschrijving

De nacht daarvoor werd ook al de auto van de bewoner in brand gestoken. De Sionsstraat ligt in de buurt van Voorburg Oud. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die rond dat tijdstip door de Herenstraat in Voorburg lopen. Op de beelden is te zien dat een van deze twee mannen de handgranaat voor de deur van het slachtoffer in de Sionsstraat neerlegt. De brandstichting van de auto van het slachtoffer heeft plaats gevonden in de nacht van zondag 11 op maandag 12 oktober. Deze auto stond geparkeerd in de Raadhuisstraat in Voorburg.