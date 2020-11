WhatsApp- fraude Nootdorp

Omschrijving

De aangeefter kreeg zogenaamd van haar schoondochter via whatsApp het dringende verzoek geld over te maken naar een rekeningnummer. Dit omdat ze zogenaamd in nood was en dringend geld nodig had. De aangeefster heeft toen een bedrag van ruim 3600,- euro overgemaakt. Het geld werd nadat het werd gestort direct opgenomen bij verschillende pinautomaten in Capelle aan den IJssel. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die een geldbedrag heeft opgenomen.