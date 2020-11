Woninginbraak Broekslootkade Rijswijk

De bewoners werden rond 00.15 uur wakker van een harde tik. Nadat de bewoners naar beneden gingen zagen zij dat dat er in hun woning was ingebroken. Er waren diverse goederen weggenomen zoals een een drone, een tablet en een Ipad. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.