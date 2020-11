Politie zoekt herkenning, wie zijn deze pinners?

Omschrijving

Om blokkade van haar rekening te voorkomen klikte ze op de link in de mail en vulde de gevraagde gegevens in. Daarna werd het slachtoffer gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Om haar geld veilig te stellen moest ze het tijdelijk naar andere rekeningen verplaatsen. Nadat ze de instructies had opgevolgd werd het gesprek beëindigd. Het geld van het slachtoffer is vervolgens op verschillende locaties door verschillende personen gepind. Hiervan zijn beelden.