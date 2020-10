Jongeman benadert jonge meisjes

Omschrijving

Bij de politie zijn de afgelopen tijd uit meerdere plaatsen (onder andere ook Utrecht en Nieuwegein) meldingen binnengekomen van soortgelijke incidenten, waarbij jonge meisjes door een jongeman werden aangesproken om hem hun ontblote voeten te laten zien en waarbij hij een enkele keer ook fysiek contact heeft proberen te makenn. In belang van het onderzoek melden we niet hoe dat is gebeurd. Het signalement van de verdachte in deze verschillende zaken vertoont meerdere overeenkomsten, dus de recherche houdt er rekening mee dat het om één verdachte gaat, maar het kan ook zo zijn dat het om verschillende verdachten gaat.

De man staat van het incident in Soesterberg staat op bewakingsbeeld. Omdat hier geen daadwerkelijke strafbare feiten zijn gepleegd, tonen we de man eerst geblurd. Omdat de man zich niet heeft gemeld, worden de beelden nu zonder blur getoond.

Signalement:

Jonge man

Licht getinte huidskleur

normaal postuur

zwart kort haar en

lijkt een korte donkere baard te hebben

geruit overhemd

vale broek

zwarte sportschoenen van het merk Nike met een wit Nike-logo en witte zoolrand

in sommige meldingen wordt een fiets genoemd

Herkent u deze man?

Heeft u een tip over deze zaak, of weet u wie deze man is? Wij komen graag met hem in contact. Ook zijn we op zoek naar getuigen die hem hebben gezien bij de Christiaan Huygenslaan en meer kunnen vertellen over wat er die dag gebeurd is. Bel 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem informatie met ons wilt delen, kan dat via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl