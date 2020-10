Woning beschoten Amersfoort

In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september wordt rond toen voor half vijf een huis aan de Zoetegaarde in Amersfoort beschoten. Het huis wordt momenteel niet bewoond, dus gelukkig raakt er niemand gewond. De politie zoekt getuigen van de beschieting.

Omschrijving

Getuigen horen in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september rond 4.22 uur een harde knal in de omgeving van de Zoetegaarde in Nieuwland. Meerdere mensen horen de knallen, maar niemand ziet of hoort mensen of auto’s in de buurt.

De volgende dag wordt er melding gedaan van vernielingen bij een huis aan de Zoetegaarde. Als de politie de schade onderzoekt, blijkt de schade aan de ruit veroorzaakt te zijn door een vuurwapen. Rondom het leegstaande huis worden ook resten gevonden van zwaar vuurwerk.



Getuigen en beelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over wat er in de nacht van 29 op 30 september gebeurd is. Woont u in de buurt en heeft u beveiligingscamera’s aan uw huis? Misschien heeft u dan wel beelden vastgelegd die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek. Let daarbij vooral op activiteit tussen 4.10 uur en 4.45 uur in de ochtend van 30 september. Dit kunnen mensen op straat zijn, maar ook auto’s of andere voertuigen.

Heeft u een tip over deze zaak? Bel 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Met dit formulier kunt u ook camerabeelden uploaden voor de recherche. Als u liever anoniem informatie met ons wilt delen, kan dat via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl