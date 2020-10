Getuigen gezocht dodelijke schietpartij Ridderkerk

Omschrijving

De 30-jarige Aziz zat samen met een 32-jarige plaatsgenoot in de auto toen zij werden beschoten. Dit gebeurde rond 15.15 uur bij het winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Ongeveer 2 kilometer verderop op de Oostdijk in Rotterdam, troffen agenten de beschoten auto met daarin de twee slachtoffers aan. Er is nog geprobeerd om het 30-jarige slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. Het 32-jarige slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.



Later op de middag werden een 33-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Hun betrokkenheid is nog in onderzoek. De 32-jarige vrouw is inmiddels weer op vrije voeten. Zij blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Desondanks is lang nog niet alles duidelijk. Daarom is de politie op zoek naar meer informatie en getuigen.



Heeft u informatie voor de politie?

U kunt zich voorstellen dat dit impact heeft gemaakt op de omgeving gezien de plaats en het tijdstip. Mensen zijn hier ongewild getuige geworden van deze fatale schietpartij. Daarom doen we een oproep aan getuigen, maar ook aan mensen die meer weten over de twee slachtoffers en de aanleiding van deze schietpartij, om zich te melden bij de politie.

Mogelijk waren er ook auto's met een dashcam in de buurt van de schietpartij. De politie ziet deze beelden ook graag en komt daarom graag met hen in contact. Ook als u denkt dat uw informatie niet belangrijk of groot genoeg is, horen we graag van u.



U kunt contact opnemen met de gratis opsporingstiplijn via 0800-6070 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000v