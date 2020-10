Politie zoekt bestuurder tweede witte auto

De politie is nog steeds op zoek naar een tweede Volkswagen Golf én de bestuur(d/st)er, die op woensdag 10 juni rond 17.30 uur met hoge snelheid over de Burgemeester van Woelderenlaan reed. De politie heeft tot nu toe noch de auto, noch de bestuurder weten te traceren. Een 42-jarige vrouw kwam bij deze aanrijding om het leven.

Omschrijving

Deze auto reed achter een andere Volkswagen Golf. Beide auto’s hielden vermoedelijk een straatrace en reden met zeer hoge snelheid. Er ontstond een botsing tussen de voorste auto en het slachtoffer, die in een rolstoel reed. Deze automobilist werd aangehouden en later in vrijheid gesteld, omdat toen nog lang niet zoveel feiten bekend waren. Toen de verdenking van doodslag ontstond, is deze man opnieuw aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

Ook de bestuurder van de tweede auto wordt verdacht van doodslag, omdat beide automobilisten de omstandigheid hebben gecreëerd waarin het ongeval kon plaatsvinden. De tweede bestuurder is na het ongeval linksaf de Paauwenburgweg ingeslagen. Daarna is er geen enkel spoor meer van hem/ haar gevonden.